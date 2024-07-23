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Словакия снабжает Украину боеприпасами против своего желания

Фото: министр обороны Словакии Роберт Калинак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Словакия снабжает Украину боеприпасами вопреки отказу поставлять военную помощь Киеву. Однако это происходит через другие страны.

Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калинак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он настаивает на увеличении производства боеприпасов, несмотря на отказ правительства вооружать Украину. Словакия планирует увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов до 200 тысяч в следующем году с 125 тысяч в этом.

Калинак объясняет, что покупатели сами решают, что делать с боеприпасами, что может привести их в Украину, не нарушая правительственную позицию против военной помощи Киеву.

Такая позиция делает Словакию аутсайдером на восточном фланге НАТО вместе с Венгрией.

"Мы не оказываем бесплатную военную помощь Украине, чтобы не поддерживать конфликт, но поддерживаем оборонное производство для роста ВВП," - заявил Калинак.

Позиция премьера Словакии по войне в Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Фицо также считает, что война в Украине является "замороженным конфликтом", который невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

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