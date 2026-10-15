Словаччина відновлює міжурядові контакти з Росією: ЗМІ розкрили мету

Як вдалося дізнатися журналістам, серед ключових тем майбутньої зустрічі:

постачання енергоносіїв;

ядерне паливо;

ставлення до російських спортсменів.

Що важливо розуміти, вказана міжурядова комісія відповідає за економічну, наукову та технічну співпрацю між двома країнами. Востаннє її засідання відбулося в Братиславі 12 листопада 2021 року, а згодом багато років зустрічі не проводили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У розпорядженні ЗМІ опинилася російська урядова нота, яку підготував міністр науки РФ Валерій Фальков. У документі зазначається, що міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час відеорозмови 20 серпня погодився провести засідання російсько-словацької міжурядової комісії в Москві.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в середу повідомив, що зустріч запланована на 25 листопада. Водночас у російській ноті від 10 вересня як попередні дати засідання вказувалися 26-27 жовтня.

На запит щодо можливого порядку денного комісії словацьке МЗС скерувало журналістів до публічних коментарів Бланара після розмови 20 серпня.

"Ми проводимо політику у всіх напрямках і підтримуємо діалог з усіма країнами, які зацікавлені у прагматичній співпраці з нами на благо національних інтересів Словацької Республіки", - заявив Бланар нещодавно.

Як випливає з російського документа, під час серпневої відеоконференції Бланар висловив незгоду Словаччини з поступовою відмовою ЄС від імпорту російського газу та запропонував обговорити постачання під час зустрічі в Москві.

Братислава також закликала до збереження транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба" та позитивно оцінила регулярні поставки ядерного палива для словацьких атомних електростанцій.

Порядок денний майбутньої зустрічі охоплюватиме й інші сфери співпраці. Зокрема, сторони мають намір розглянути створення робочих груп з питань культури, туризму, сільського господарства та охорони довкілля. Крім того, вони планують обговорити статус Російського центру науки і культури в Братиславі.

Ще однією темою стане становище російських спортсменів на міжнародних змаганнях. У російській ноті це названо "дискримінацією російських спортсменів". Бланар висловив незгоду з такими обмеженнями та зазначив, що питання планують винести на обговорення міжурядової комісії.