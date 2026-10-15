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Словакия возобновляет межправительственные контакты с Россией: СМИ раскрыли цель

11:10 15.10.2026 Чт
3 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Роберт Фицо, премьер-министр Словакии (Getty Images)

Впервые за 5 лет Словакия и Россия договорились провести заседания межправительственной комиссии, которые были поставлены на паузу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как удалось выяснить журналистам, среди ключевых тем предстоящей встречи:

  • поставки энергоносителей;
  • поставки ядерного топлива;
  • отношение к российским спортсменам.

Важно понимать, что межправительственная комиссия отвечает за экономическое, научное и техническое сотрудничество между двумя странами. Последнее ее заседание состоялось в Братиславе 12 ноября 2021 года. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года встречи комиссии не проводились.

В распоряжении СМИ оказалась российская правительственная нота, подготовленная министром науки РФ Валерием Фальковым. В документе говорится, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время видеоконференции 20 августа согласился провести заседание российско-словацкой межправительственной комиссии в Москве.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что встреча запланирована на 25 ноября. При этом в российской ноте от 10 сентября в качестве первоначальных дат заседания указывались 26-27 октября.

В ответ на запрос о возможной повестке дня комиссии словацкий МИД направил журналистов к публичным комментариям Бланара после разговора 20 августа.

"Мы проводим политику по всем направлениям и поддерживаем диалог со всеми странами, которые заинтересованы в прагматичном сотрудничестве с нами во благо национальных интересов Словацкой Республики", - заявил тогда Бланар.

Как следует из российского документа, во время августовской видеоконференции Бланар выразил несогласие Словакии с постепенным отказом ЕС от импорта российского газа и предложил обсудить поставки на встрече в Москве.

Братислава также выступила за сохранение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и положительно оценила регулярные поставки ядерного топлива для словацких атомных электростанций.

Повестка дня предстоящей встречи будет охватывать и другие сферы сотрудничества. В частности, стороны намерены рассмотреть возможность создания рабочих групп по вопросам культуры, туризма, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Кроме того, они планируют обсудить статус Российского центра науки и культуры в Братиславе.

Еще одной темой станет положение российских спортсменов на международных соревнованиях. В российской ноте ситуация названа "дискриминацией российских спортсменов". Бланар выразил несогласие с такими ограничениями и отметил, что этот вопрос планируется вынести на обсуждение межправительственной комиссии.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует приехать на межправительственные консультации с Украиной.

Они должны пройти уже 5 ноября во Львове.

Недавно Фицо уже раскрывал, какие именно темы настроен обсудить с украинскими властями.

Он также не скрывает, что уже запланированы межправительственные контакты с Россией. По словам Фицо, Словакия проводит "политику на все четыре стороны света".

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