Словаччина – Україна: анонс матчу Євро-2024

Словаччина – Україна

21 червня, 16:00, Дюссельдорф, "Дюссельдорф Арена", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

"Синьо-жовті" зробили неможливе. Уже в другому турі команда Сергія Реброва матиме вирішальний поєдинок. Друга поразка на чемпіонаті, та й навіть нічия, перетворять третій ігровий день для збірної України на формальність. Після фіаско проти Румунії українська команда зобов'язана перемагати "соколів", щоб далі претендувати на плей-офф.

Поразка на старті Євро-2024 стала потужним ляпасом. Утім, Україні під силу видобути з нього позитивний імпульс. Із думок вітчизняних зірок повинні остаточно розвіятися самовпевненість і пихатість. Румунська збірна яскраво продемонструвала, що на турнірах такого рівня лише на гучності прізвищ не виїхати. У дні після фіаско новини з табору "синьо-жовтих" мали б обнадіяти.

Набула розголосу "чоловіча розмова" в роздягальні збірної України після прем'єрного матчу, коли навіть керманича команди попросили тимчасово вийти. Утім, правильні висновки мають зробити не тільки футболісти, а й тренери. Ребров не відмовився від частини відповідальності на прес-конференції, але водночас захистив власний кадровий вибір і натякнув на мінімальні зміни в складі.

Найімовірніше, в центрі поля з перших хвилин з'явиться Володимир Бражко. "Динамівець" замінить ветерана Тараса Степаненка, фізичні кондиції якого не дозволяють на однаковому рівні зіграти два поєдинки поспіль за короткий період. Під питанням і місце в основі для Миколи Шапаренка, який не вразив проти Румунії. Оскільки Олександр Зінченко закриватиме лівий фланг оборони, то в старті може з'явитися Руслан Маліновський.

Навряд матиме кадрові муки Франческо Кальцона. Підопічні італійського фахівця заслужено переграли головного фаворита групи, а переможний склад не змінюють. Словацька збірна проти Бельгії виглядала так, наче її футболісти вивели до фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал", взяли трофей Пічічі, регулярно виступають за провідні команди АПЛ. Зайвий доказ, що для появи команди треба щось більше.

Орієнтовні склади на матч Словаччина – Україна

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Боженік, Гараслін

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Бражко – Циганков, Маліновський, Судаков, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:2

Збірна України вдруге підходить до поєдинку Євро-2024 у статусі фаворита. Звісно, основою для нього став рівень виконавців. Утім, із таким тягарем відповідальності підопічні Реброва одного разу вже не впоралися. Поразка від Румунії стала ілюстрацією штампу про порядок, що побив клас. Уболівальники сподіваються, що "синьо-жовті" на ділі підтвердять зроблені після невдачі в стартовому турі висновки. Швидкий гол був би гарним доказом аналітичної роботи.