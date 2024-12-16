Словаччина та Угорщина заблокували санкції ЄС проти Грузії, - журналіст

За словами Йозвяка, Європейська комісія, можливо, вже цього тижня запропонує призупинення дії безвізового режиму для грузинських дипломатів.

"Для цього є кваліфікована більшість", - додав він.

Ситуація у Грузії

26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори, які супроводжувалися численними порушеннями. Зокрема, спостерігачі зафіксували масові вкиди бюлетенів на виборчих дільницях.

За офіційними підсумками голосування, перемогу здобула партія "Грузинська мрія", яка орієнтована на підтримку Росії. Вона отримала 46% голосів виборців. Представники опозиційних партій, які набрали від 8% до 11%, відмовилися визнавати результати виборів і оголосили про початок протестів.

Ситуація загострилася 28 листопада, коли новий уряд, сформований з депутатів обраного парламенту, ухвалив рішення відкласти переговори про вступ Грузії до Європейського Союзу (ЄС) до 2028 року. Це спричинило масові протести, які досягли небувалого масштабу.

14 грудня в країні пройшли так звані "президентські вибори", які чинний лідер Саломе Зурабішвілі не планує визнавати.