Словаччина не розраховує на постачання російського газу через Україну

У словацькій компанії SPP не підтвердили створення дочірньої компанії в Україні для організації транзиту російського газу, і розраховують на його постачання через "Турецький потік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар SPP виданню.
У відповідь на запитання, для яких цілей необхідне створення "дочки" в Україні та чи планується цією компанією отримання якихось ліцензій в Україні, у SPP повідомили, що розраховують на інший маршрут.
"Компанія "Газпром експорт" частково відновила постачання газу в СПП за південним маршрутом через "Турецький потік" та Угорщину в Словаччину. Передбачається, що поставки можуть поступово, протягом весни, вийти на рівень, який забезпечить достатній обсяг природного газу на наступний період", - ідеться в коментарі SPP.
Варто зазначити, що SPP - найбільша енергетична компанія Словаччини. Її контракт із "Газпром експортом" на постачання газу діє до 2024 року.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що SPP створила "дочку" в Україні, яка має намір отримати ліцензію для транзиту російського газу.
Однак в Україні транзитні послуги надає оператор ОГТСУ і жодні додаткові ліцензії іншим компаніям для організації цього процесу не потрібні.
Нагадаємо, Україна відмовилася продовжувати транзит російського газу в Європу після 1 січня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може транспортувати газ до країн ЄС, але за умови, що газ не буде російським.
Це рішення обурило Угорщину і Словаччину.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо навіть пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на відмову від транзиту газу.
Водночас іншим країнам ЄС зупинка транзиту Україною російського газу не створила проблем.
Крім того, в Євросоюзі розробляють план, який передбачає повну відмову від імпорту російського газу. Це відбувається, незважаючи на побоювання Угорщини та Словаччини.
Додамо, після припинення транзиту уряд України анонсував нову модель роботи газотранспортної системи. Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може стати так званим "газовим сейфом" Європи, надавши свої сховища для зберігання газу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.