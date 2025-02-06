Словаччина не розраховує на постачання російського газу через Україну

У відповідь на запитання, для яких цілей необхідне створення "дочки" в Україні та чи планується цією компанією отримання якихось ліцензій в Україні, у SPP повідомили, що розраховують на інший маршрут.

"Компанія "Газпром експорт" частково відновила постачання газу в СПП за південним маршрутом через "Турецький потік" та Угорщину в Словаччину. Передбачається, що поставки можуть поступово, протягом весни, вийти на рівень, який забезпечить достатній обсяг природного газу на наступний період", - ідеться в коментарі SPP.

Варто зазначити, що SPP - найбільша енергетична компанія Словаччини. Її контракт із "Газпром експортом" на постачання газу діє до 2024 року.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що SPP створила "дочку" в Україні, яка має намір отримати ліцензію для транзиту російського газу.

Однак в Україні транзитні послуги надає оператор ОГТСУ і жодні додаткові ліцензії іншим компаніям для організації цього процесу не потрібні.