Словакия не рассчитывает на поставки российского газа через Украину

В ответ на вопросы, для каких целей необходимо создание "дочки" в Украине и планируется ли этой компанией получение каких-то лицензий в Украине, в SPP сообщили что рассчитывают на другой маршрут.

"Компания "Газпром экспорт" частично возобновила поставки газа в СПП по южному маршруту через "Турецкий поток" и Венгрию в Словакию. Предполагается, что поставки могут постепенно, в течение весны, выйти на уровень, который обеспечит достаточный объем природного газа на следующий период", - говорится в комментарии SPP.

Стоит отметить, что SPP - крупнейшая энергетическая компания Словакии. Ее контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа действует до 2024 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что SPP создала "дочку" в Украине, которая намерена получить лицензию для транзита российского газа.

Однако в Украине транзитные услуги предоставляет оператор ОГТСУ и никакие дополнительные лицензии другим компаниям для организации этого процесса не нужны.