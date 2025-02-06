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Словакия не рассчитывает на поставки российского газа через Украину

Фото: Словакия не рассчитывает на поставки российского газа через Украину (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

В словацкой компании SPP не подтвердили создание дочерней компании в Украине для организации транзита российского газа, и рассчитывают на его поставки через "Турецкий поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий SPP изданию.

В ответ на вопросы, для каких целей необходимо создание "дочки" в Украине и планируется ли этой компанией получение каких-то лицензий в Украине, в SPP сообщили что рассчитывают на другой маршрут.

"Компания "Газпром экспорт" частично возобновила поставки газа в СПП по южному маршруту через "Турецкий поток" и Венгрию в Словакию. Предполагается, что поставки могут постепенно, в течение весны, выйти на уровень, который обеспечит достаточный объем природного газа на следующий период", - говорится в комментарии SPP.

Стоит отметить, что SPP - крупнейшая энергетическая компания Словакии. Ее контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа действует до 2024 года. 

Ранее в СМИ появилась информация, что SPP создала "дочку" в Украине, которая намерена получить лицензию для транзита российского газа. 

Однако в Украине транзитные услуги предоставляет оператор ОГТСУ и никакие дополнительные лицензии другим компаниям для организации этого процесса не нужны.

Украина прекратила транзит российского газа

Напомним, Украина отказалась продолжать транзит российского газа в Европу после 1 января 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина может транспортировать газ в страны ЕС, но при условии, что газ не будет российским.

Это решение возмутило Венгрию и Словакию.

Премьер Словакии Роберт Фицо даже пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на отказ от транзита газа.

В то же время другим странам ЕС остановка транзита Украиной российского газа не создала проблем.

Кроме того, в Евросоюзе разрабатывают план, который предусматривает полный отказ от импорта российского газа. Это происходит, несмотря на опасения Венгрии и Словакии.

Добавим, после прекращения транзита правительство Украины анонсировало новую модель работы газотранспортной системы. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина может стать так называемым "газовым сейфом" Европы, предоставив свои хранилища для хранения газа.

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