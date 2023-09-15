Словакия продлевает запрет на импорт украинского зерна

Словакия продлила запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии отменить соответствующие меры.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Йожеф Биреш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он объявил о решении продлить ограничения на импорт после того, как о соответствующих решениях заявили Польша и Венгрия.

Такие ограничения не касаются транзита украинского зерна.

Запрет на импорт зерна из Украины

Напомним, несколько стран Евросоюза ввели запрет на импорт зерна из Украины еще весной. Это было связано с тем, что покупка зерна сильно влияла на цены на внутренних рынках стран.

Позже ограничения на импорт украинского зерна для Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии и Словакии ввела Еврокомиссия. Действие мер заканчивается сегодня.

ЕК уже объявила о том, что снимает ограничения, которые были связаны с украинским зерном.

Несмотря на такое решение ведомства, Польша и Венгрия продлили запрет самостоятельно.