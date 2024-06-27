Словаччина посилить захист чиновників після замаху на Фіцо

Парламент Словаччини схвалив пакет законопроектів, спрямований на посилення захисту чиновників країни після того, як на прем'єра Роберта Фіцо було скоєно замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Згідно з ініціативами, у влади Словаччини будуть повноваження забороняти протести чи мітинги перед будинками політиків та у житлових районах. Їх також не можна буде організовувати біля місць засідань уряду та президента.

Також Міністерство внутрішніх справ Словаччини підготує довгострокові резиденції для прем'єр-міністра, президента та спікера парламенту країни – вони будуть зобов’язані їх використовувати.

Лідерам усіх політичних партій, які представлені у парламенті Словаччини, генеральному прокурору та головному судді Конституційного суду нададуть охорону.

При цьому прем'єр-міністри та спікери парламенту, які пропрацювали не менше двох термінів, отримуватимуть регулярні виплати після закінчення терміну повноважень. Наразі такі виплати передбачені лише для колишніх президентів.

Очікується, що такі заходи набудуть чинності 15 липня після підписання пакету законів президентом Словаччини Петером Пеллегріні.