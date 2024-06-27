Словакия усилит защиту чиновников после покушения на Фицо
Парламент Словакии одобрил пакет законопроектов, который направлен на усиление защиты чиновников страны после того, как на премьера Роберта Фицо было совершено покушение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Согласно инициативам, у властей Словакии будут полномочия запрещать протесты или митинги перед домами политиков и в жилых районах. Их также нельзя будет организовывать возле мест заседаний правительства и президента.
Также Министерство внутренних дел Словакии подготовит долгосрочные резиденции для премьер-министра, президента и спикера парламента страны - они будут обязаны их использовать.
Лидерам всех политический партий, которые представлены в парламенте Словакии, генеральному прокурору и главному судье Конституционного суда предоставят охрану.
При этом премьер-министры и спикеры парламента, которые проработали не менее двух сроков, будут получать регулярные выплаты по истечении срока полномочий. Сейчас такие выплаты предусмотрены только для бывших президентов.
Ожидается, что такие меры вступят в силу 15 июля после подписания пакета законов президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Покушение на Фицо
Напомним, 15 мая правительство Словакии проводило выездное заседание в городе Гандлова. После его завершения премьер Роберт Фицо вышел к словакам, которые собрались под зданием. В это время мужчина достал оружие и несколько раз выстрелил в главу правительства.
Фицо получил несколько пулевых ранений и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Там словацкого премьера прооперировали.
Нападающего задержали на месте происшествия. Им оказался писатель Юрай Цинтула. По словам самого Цинтулы, он совершил покушение, поскольку не был согласен с политикой Фицо.
Более детально о покушении на премьера Словакии - в материале РБК-Украина.
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