Словаччина пообіцяла зробити все, аби надати Україні винищувачі МіГ-29

Словаччина зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі МіГ-29.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера, яку приводить Tasr.
Зазначається, що сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Хегера та попросив надати військову допомогу.
Це відбулось на саміті Європейського союзу у Брюсселі. За попередніми даними, мова може йти про 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.
"Прем'єр-міністр республіки відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб виконати це прохання", - йдеться у повідомленні.
Винищувач є радянською багатоцільовою розробкою четвертого покоління. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.
Також пізніше чеський уряд прийняв рішення дозволити своїм винищувачам патрулювати повітряний простір Словаччини. Такий крок може прискорити передачу Міг-29 Україні.
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