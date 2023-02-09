Словаччина пообіцяла зробити все, аби надати Україні винищувачі МіГ-29

Зазначається, що сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Хегера та попросив надати військову допомогу.

Це відбулось на саміті Європейського союзу у Брюсселі. За попередніми даними, мова може йти про 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.

"Прем'єр-міністр республіки відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб виконати це прохання", - йдеться у повідомленні.

Коротка характеристика МіГ-29

Винищувач є радянською багатоцільовою розробкою четвертого покоління. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.