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Словаччина планує збільшити виробництво боєприпасів для України

Фото: Ярослав Надь, міністр оборони Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина хоче збільшити виробництво боєприпасів для передачі українським військовим.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv, про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Міністр не розкрив більш детальних подробиць щодо планів нарощування виробництва боєприпасів для України.

При цьому він нагадав, що його країна вже поставила перші чотири з 13 обіцяних винищувачів МіГ-29 та ППО "Куб".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр Словаччини Едуард Гегер із головою Міноборони Ярославом Надем сьогодні, 31 березня, перебувають з візитом в Україні.

Також ми писали, що, за словами Надя, у Словаччині планують уп'ятеро збільшити обсяг виробництва 155-міліметрових снарядів.

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