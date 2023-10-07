Словаччина після виборів зупиняє військову допомогу Україні, - уряд

"Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше ніяких військових матеріалів в Україну", - заявив речник уряду.

При цьому Міністерство оборони Словаччини розглядає можливість відправки нового пакету допомоги.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова 2 жовтня попросила колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який переміг на виборах, спробувати сформувати коаліційний уряд. На це у нього є час до 16 жовтня.

Вибори у Словаччині

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. Найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

При цьому один з лідерів Словаччини, колишній прем'єр Петер Пеллегріні після виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні. Він заявив, що Словаччині "більше нічого надіслати" Україні.