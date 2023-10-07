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Словакия после выборов останавливает военную помощь Украине, - правительство

Фото: Словакия после выборов останавливает военную помощь Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Временное правительство Словакии заявило, что останавливает предоставление Украине военной помощи. Это произошло после победы на выборах антиукраинской партии Smer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Уходящее в отставку правительство Словакии не будет присылать больше никаких военных материалов в Украину", - заявил спикер правительства.

При этом Министерство обороны Словакии рассматривает возможность отправки нового пакета помощи.

Президент Словакии Зузана Чапутова 2 октября попросила победившего на выборах бывшего премьер-министра Роберта Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство. На это у него есть время до 16 октября.

Выборы в Словакии

Напомним, вчера, 30 сентября, в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

При этом один из лидеров Словакии, бывший премьер Петер Пеллегрини после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Украине.

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Военная помощь