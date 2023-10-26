Словаччина не підтримуватиме військову допомогу Україні, - прем'єр

Глава уряду Словаччини підтвердив відмову від допомоги українській стороні під час свого виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі 26 жовтня.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років убивають один одного без жодних результатів", - заявив Фіцо.

Також він висловив думку, що на даному етапі широкомасштабної війни РФ у Москви "більші територіальні досягнення, ніж у України".

Що цьому передувало

Нагадаємо, 25 жовтня лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо офіційно став новим прем'єром Словаччини. Також було призначено нового уряду.

Це сталося за підсумками парламентських виборів у Словаччині, що відбулися у вересні. Тоді найбільше голосів набрала антиукраїнська партія Smer-SD, яку очолює Фіцо. Цей політик відкрито виступає проти військової допомоги Україні, а також підтримує мирні переговори між нашою країною та РФ.

Після виборів тимчасовий уряд Словаччини заявив, що зупиняє надання Україні військової допомоги.

Окрім того, президент Словаччини Зузана Чапутова також виступила проти надання допомоги Україні, адже, на її думку, схвалення підтримки нинішнім урядом, який йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів.

Пізніше президент Словаччини пояснила свою позицію щодо ненадання допомоги Україні.