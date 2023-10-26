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Словакия не будет поддерживать военную помощь Украине, - премьер

Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Новоназначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не станет поддерживать предоставление Украине военной помощи для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Главы правительства Словакии подтвердил отказ от помощи украинской стороне в ходе своего выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без каких-либо результатов", - заявил Фицо.

Также он высказал мнение, что на данном этапе широкомасштабной войны РФ у Москвы "большие территориальные достижения, чем у Украины".

Что этому предшествовало

Напомним, 25 октября лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо официально стал новым премьером Словакии. Также было назначено новое правительство.

Это произошло по итогам парламентских выборов в Словакии, что состоялись в сентябре. Тогда больше всего голосов набрала антиукраинская партия Smer-SD, которую возглавляет Фицо. Этот политик открыто выступает против военной помощи Украине, а также поддерживает мирные переговоры между нашей страной и РФ.

После выборов временное правительство Словакии заявило, что останавливает предоставление Украине военной помощи.

Кроме того, президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против оказания помощи Украине, ведь, по ее мнению, одобрение поддержки нынешним правительством, которое уходит в отставку, создаст рискованный прецедент для смены власти после любых предстоящих выборов.

Позже президент Словакии объяснила свою позицию по неоказанию помощи Украине.

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