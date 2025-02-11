Словаччина може міркувати про припинення поставок газу в Україну, - Фіцо

За словами глави словацького уряду, після російських ударів по українських газових об'єктах Україна минулого тижня почала отримувати газ резервним трубопроводом. Він проходить через словацьку територію.

"Це газ, без якого б Україна замерзла. Словаччина до цього не причетна. Постачальниками є іноземні компанії. Однак ми маємо моральне право розглянути способи припинення поставок в Україну близько 7,5 мільйона кубометрів газу на день, що є іноземними поставками з Європи", - додав Фіцо.

Він також поскаржився, що країни ЄС можуть стати залежними від американської нафти і газу, тому що Європа не може конкурувати зі США.

На його думку, війна в Україні нібито влаштовує західні країни, оскільки вони хочуть послабити Росію.