Словаччина хоче закупати нафту і газ у Росії, пройдуть переговори

Словаччина посилає делегацію у Москву, щоб збільшити постачання російських нафти і газу. Це відбувається попри план ЄС повністю відмовитися від енергоносіїв РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Словаччини, передає Reuters.
Міжурядова російсько-словацька комісія з економічного та науково-технічного співробітництва проведе засідання в Москві 26 жовтня. Це буде перша подібна зустріч з моменту початку повномасштабної війни РФ проти Україну.
За словами міністерства, на зустрічі будуть обговорені питання:
Зустріч у Москві відбудеться після неодноразових поїздок прем'єр-міністра Роберта Фіцо до столиці країни-агресорки.
"Основною темою буде енергетика та можливість співпраці у забезпеченні поставок стратегічних ресурсів", - заявили у міністерстві.
Словацька сторона також зацікавлена в обговоренні поставок газу та продовження поставок нафти, кажуть вони.
Словаччина, яка купує російські енергоносії, має припинити закупівлі газу до кінця 2027 року. Це повинно відбутися згідно з планом ЄС, що спрямований на позбавлення Росії грошей для війни в Україні.
У міністерстві заявили, що Словаччина буде одномоментно розвивати відносини з Росією та продовжувати "дотримуватися зобов'язань в ЄС і НАТО". Країні нібито потрібний "простір для діалогу".
Раніше РБК-Україна писало, що 5 листопада у Львові відбудуться міжурядові консультації України та Словаччини. Водночас Братислава готує засідання спільної економічної комісії з Росією, уперше за п'ять років.
Крім того, у травні Фіцо був змушений летіти до Москви довшим маршрутом через відмову Польщі та країн Балтії відкрити свій повітряний простір для його літака.