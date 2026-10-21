Словакия хочет закупать нефть и газ у России, пройдут переговоры

Словакия посылает делегацию в Москву, чтобы увеличить поставки российских нефти и газа. Это происходит вопреки плану ЕС полностью отказаться от энергоносителей РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Словакии, передает Reuters.
Межправительственная российско-словацкая комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству проведет заседание в Москве 26 октября. Это будет первая подобная встреча с момента начала полномасштабной войны РФ против Украины.
По словам министерства, на встрече будут обсуждены вопросы:
Встреча в Москве состоится после неоднократных поездок премьер-министра Роберта Фицо в столицу страны-агрессора.
"Основной темой станет энергетика и возможность сотрудничества в обеспечении поставок стратегических ресурсов", - заявили в министерстве.
Словацкая сторона также заинтересована в обсуждении поставок газа и продлении поставок нефти, говорят они.
Покупающая российские энергоносители Словакия должна прекратить закупки газа до конца 2027 года. Это должно произойти согласно плану ЕС, направленному на лишение России денег для войны в Украине.
В министерстве заявили, что Словакия будет одномоментно развивать отношения с Россией и продолжать "соблюдать обязательства в ЕС и НАТО". Стране вроде бы нужно "пространство для диалога".
Ранее РБК-Украина писало, что 5 ноября во Львове пройдут межправительственные консультации Украины и Словакии. В то же время Братислава готовит заседание совместной экономической комиссии с Россией, впервые за пять лет.
Кроме того, в мае Фицо был вынужден лететь в Москву по более длинному маршруту из-за отказа Польши и стран Балтии открыть свое воздушное пространство для его самолета.