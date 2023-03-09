Словаччина хоче передати Україні свої МІГ-29 разом із Польщею

"Думаю, настав час приймати рішення", - написав він, зазначивши, що

Надь повідомив, що розмовляв із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком на зустрічі ЄС у Стокгольмі, і його запевнили, що Варшава погодиться на спільний процес передачі МіГ-29 Україні.

"Підтверджую, що Польща офіційно згодна з тим, що ми разом відправимо МіГи в Україну", - заявив Надь.

За його словами, в Україні вмирають люди. "Ми реально можемо їм допомогти. Полікантство Словаччини недоречне. Це нелюдяно та безвідповідально", - додав він.