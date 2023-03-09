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Словакия хочет передать Украине свои МиГ-29 вместе с Польшей

Фото: министр обороны Словакии Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Словакия должна передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей. Варшава уже подтвердила такой шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя в Facebook.

"Думаю, пора принимать решение", - написал он, отметив, что

Надь сообщил, что разговаривал с министром обороны Польши Мариушом Блащаком на встрече ЕС в Стокгольме, и его заверили, что Варшава согласится на совместный процесс передачи МиГ-29 Украине.

"Подтверждаю, что Польша официально согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи в Украину", - заявил Надь.

По его словам, в Украине умирают люди. "Мы реально можем им помочь. Поликантство Словакии неуместно. Это бесчеловечно и безответственно", - добавил он.

Напомним, президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил в прошлом месяце, что страна может начать переговоры о поставке самолетов после того, как Киев официально запросит их.

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