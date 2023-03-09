Словакия хочет передать Украине свои МиГ-29 вместе с Польшей

"Думаю, пора принимать решение", - написал он, отметив, что

Надь сообщил, что разговаривал с министром обороны Польши Мариушом Блащаком на встрече ЕС в Стокгольме, и его заверили, что Варшава согласится на совместный процесс передачи МиГ-29 Украине.

"Подтверждаю, что Польша официально согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи в Украину", - заявил Надь.

По его словам, в Украине умирают люди. "Мы реально можем им помочь. Поликантство Словакии неуместно. Это бесчеловечно и безответственно", - добавил он.