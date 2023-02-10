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Словаччина готова розпочати переговори щодо передачі МіГ-29 Україні вже зараз, - прем'єр

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Братислава, П'ятниця 10 лютого 2023 22:00
Словаччина готова розпочати переговори щодо передачі МіГ-29 Україні вже зараз, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Словаччина готова розпочати процес переговорів щодо постачання винищувачів МІГ-29 в Україну вже зараз. Зокрема коли Київ офіційно запросив літаки.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр оборони Ярослав Надь заявив, що Словаччина більше не потребує винищувачів і може або продати їх, або передати Україні, де ці літаки могли б допомогти. При цьому він наголосив, що рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що переговори щодо винищувачів для України продовжуються, але за зачиненими дверима.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями.

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