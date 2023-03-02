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Словаччина готова передати Україні більшість своїх МіГ-29: названо кількість

Фото: міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Словаччина готова передати Україні 10 із 11 своїх винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, ще один зарезервований для словацького авіаційного музею, який знаходиться на етапі формування експозиції.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Ми більше ніколи не використовуватимемо МіГи. В них немає для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати чиєсь життя", - заявив міністр оборони Словаччини.

Якщо Словаччина передасть українським військовим винищувачам, вона стане першим членом НАТО, який поставив Україні бойові літаки.

Словацька армія припинила експлуатацію радянських винищувачів влітку 2022 року через брак запчастин та спеціалістів з технічного обслуговування. Остаточне рішення про передачу літаків очікується протягом кількох днів або тижнів.

Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини готовий обговорити з представниками України деталі передачі винищувачів МіГ-29.

Докладно про те, яку авіацію різні країни передають нашим військовим, можна почитати у матеріалі"МіГі, "сушки" та Sea King. Яку авіацію дають Україні та чи будуть західні винищувачі".

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