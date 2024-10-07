Словаччина готова допомогти Україні на її шляху до ЄС, - Шмигаль

Як розповів Шмигаль, сьогодні, 7 жовтня, відбулись другі міжурядові консультації.

"За цей час наші країни досягли прогресу у виконанні Дорожньої карти спільних дій, яку підписали за підсумками попередніх консультацій. Деякі з кроків виконані повністю, деякі - на завершальному етапі. Ми також добре просунулись у питаннях реалізації енергетичних та інфраструктурних проєктів", - додав він.

Також голова уряду нагадав про те, що Словаччина нещодавно схвалила рамкову програму участі у відновленні України. Зокрема є спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі, які сприятимуть розвитку прикордонних регіонів.

У тому ж числі була обговорена формула миру президента Володимира Зеленського.

"Подякував за готовність Словаччини ділитися власним досвідом та надавати експертну допомогу на шляху України до ЄС", - заявив Шмигаль й відзначив досягнення згоди щодо завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами, які він сподівається підписати до кінця поточного року.

Фіцо, своєю чергою, відзначив, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС й "не чинитиме жодних перешкод у процесі її інтеграції".

"Ми знаємо, наскільки корисно буде не тільки для нас, але й для вас, якщо ми матимемо сусідами ще одну країну-члена ЄС. Нам також потрібно, щоб ви були поруч, тому що іноді країни з іншою історією, іншою мовою повинні об'єднуватися в ЄС, щоб створити противагу пропозиціям, які не завжди вигідні для всього Союзу", - заявив голова словацького уряду.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини попередив, що в ЄС знайдуться країни, які "всіляко намагатимуться зробити так, щоб процес вступу України не був надто швидким".

Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабної війни.

Після цього наша країна отримала статус кандидата. У грудні 2023 року, на саміті лідерів Євросоюзу було ухвалено рішення про початок переговорів з Україною щодо членства.

25 червня 2024-го, розпочалися офіційні переговори між Україною та ЄС про вступ. Зокрема у Люксембурзі відбулася перша міжурядова конференція.