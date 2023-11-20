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Слова Зеленського про РФ і ХАМАС не дозволили створити ширшу коаліцію підтримки України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Слова президента України Володимира Зеленського про схожість Росії та ХАМАСу не дозволили створити ширшу коаліцію підтримки України на Близькому Сході.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, ці слова підірвали прагнення України розширити альянси на Близькому Сході та в інших місцях за межами Заходу, що "було ключовою частиною повноважень нещодавно призначеного міністра закордонних справ Рустема Умєрова".

Зокрема, Подоляк визнав, що у відносинах з багатьма незахідними державами було "охолодження".

"Це ускладнило створення ширшої коаліції підтримки України в боротьбі з Росією", - зазначив він.

Що сказав президент Зеленський

Президент Зеленський з моменту нападу бойовіків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, зробив вже декілька заяв на підтримку останнього. Зокрема в одній з них Зеленський назвав Росію та ХАМАС "однаковим злом" з однією лише відмінністю - "там терористична організація, яка ударила по Ізраїлю, тут терористична держава, яка ударила по Україні". Крім того, президент заявляв, що "Росія одна з тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками (нападом ХАМАСу на Ізраїль, - ред.)

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Володимир ЗеленськийХАМАСРосійська Федерація