Слова Зеленського про РФ і ХАМАС не дозволили створити ширшу коаліцію підтримки України

За даними видання, ці слова підірвали прагнення України розширити альянси на Близькому Сході та в інших місцях за межами Заходу, що "було ключовою частиною повноважень нещодавно призначеного міністра закордонних справ Рустема Умєрова".

Зокрема, Подоляк визнав, що у відносинах з багатьма незахідними державами було "охолодження".

"Це ускладнило створення ширшої коаліції підтримки України в боротьбі з Росією", - зазначив він.

Що сказав президент Зеленський

Президент Зеленський з моменту нападу бойовіків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, зробив вже декілька заяв на підтримку останнього. Зокрема в одній з них Зеленський назвав Росію та ХАМАС "однаковим злом" з однією лише відмінністю - "там терористична організація, яка ударила по Ізраїлю, тут терористична держава, яка ударила по Україні". Крім того, президент заявляв, що "Росія одна з тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками (нападом ХАМАСу на Ізраїль, - ред.)