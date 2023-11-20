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Слова Зеленского про РФ и ХАМАС не позволили Украине расширить альянсы, - The Guardian

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Слова президента Украины Владимира Зеленского о сходстве России и ХАМАСа не позволили создать более широкую коалицию поддержки Украины на Ближнем Востоке.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, эти слова подорвали стремление Украины расширить альянсы на Ближнем Востоке и в других местах за пределами Запада, что "было ключевой частью полномочий недавно назначенного министра иностранных дел Рустема Умерова".

В частности, Подоляк признал, что в отношениях со многими незападными государствами было "охлаждение".

"Это усложнило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", - отметил он.

Что сказал президент Зеленский

Президент Зеленский с момента нападения боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября сделал уже несколько заявлений в поддержку последнего. В частности, в одном из них Зеленский назвал Россию и ХАМАС "одинаковым злом" с одним лишь отличием - "там террористическая организация, ударившая по Израилю, здесь ударила по Украине террористическое государство". Кроме того, президент заявлял, что "Россия одна из тех, кто помогал и стоит за такими ответными шагами (нападением ХАМАСа на Израиль, - ред.)

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Владимир ЗеленскийХАМАСРоссийская Федерация