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Слова Трампа злякали Путіна? Після обіцянки про Patriot Кремль хоче "діалогу" з США

Понеділок 14 липня 2025 13:19
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Слова Трампа злякали Путіна? Після обіцянки про Patriot Кремль хоче "діалогу" з США Фото: Кирило Дмитрієв (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв закликав Сполучені Штати Америки до "конструктивного діалогу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дмитрієва у Twitter.

Що передувало

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що вкотре роздратований непоступливістю російського диктатора Володимира Путіна, який під час останньої розмови прямо заявив про намір продовжувати війну в Україні.

Він також заявив, що може надати Києву додаткову військову допомогу, зокрема системи Patriot. Трамп зауважив, що вважав диктатора "людиною слова", а "він усіх бомбить.

Що кажуть у Путіна

Після цих заяв основний перемовник Кремля зі США Кирило Дмитрієв опублікував допис у Twiter. Він наголосив, що, мовляв, "конструктивний діалог між Росією та США завжди дає більше, ніж застаріла, руйнівна мова тиску".

На його думку, "лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку".

При цьому Дмитрієв загадав Джо Байдена, ймовірно, аби догодити Трампові.

"Помилки та обман Байдена будуть виправлені - світ заслуговує на краще", - написав Дмитрієв.

Він також продублював свої попередні дописи, у яких опублікував результати опитування, які показують, що 61% росіян вважають, що Росія повинна прагнути до дружніх відносин з США.

Раніше ми писали про те, що Трамп планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити Україну та інші питання.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що сьогодні має зустрітися з главою Пентагону. Зокрема, він обговорить з ним пропозицію, зроблену місяць тому, щоб Німеччина отримала дозвіл на купівлю двох систем ППО Patriot для України.

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Сполучені Штати Америки Війна в Україні
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