Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дмитриева в Twitter.

Что предшествовало

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что в очередной раз раздражен неуступчивостью российского диктатора Владимира Путина, который во время последнего разговора прямо заявил о намерении продолжать войну в Украине.

Он также заявил, что может предоставить Киеву дополнительную военную помощь, в частности системы Patriot. Трамп отметил, что считал диктатора "человеком слова", а "он всех бомбит.

Что говорят у Путина

После этих заявлений основной переговорщик Кремля с США Кирилл Дмитриев опубликовал сообщение в Twiter. Он отметил, что, мол, "конструктивный диалог между Россией и США всегда дает больше, чем устаревший, разрушительный язык давления".

По его мнению, "только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность".

При этом Дмитриев загадал Джо Байдена, вероятно, чтобы угодить Трампу.

"Ошибки и обман Байдена будут исправлены - мир заслуживает лучшего", - написал Дмитриев.

Он также продублировал свои предыдущие сообщения, в которых опубликовал результаты опроса, которые показывают, что 61% россиян считают, что Россия должна стремиться к дружеским отношениям с США.