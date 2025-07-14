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Слова Трампа испугали Путина? После обещания о Patriot Кремль хочет "диалога" с США

Понедельник 14 июля 2025 13:19
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Слова Трампа испугали Путина? После обещания о Patriot Кремль хочет "диалога" с США Фото: Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал Соединенные Штаты Америки к "конструктивному диалогу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дмитриева в Twitter.

Что предшествовало

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что в очередной раз раздражен неуступчивостью российского диктатора Владимира Путина, который во время последнего разговора прямо заявил о намерении продолжать войну в Украине.

Он также заявил, что может предоставить Киеву дополнительную военную помощь, в частности системы Patriot. Трамп отметил, что считал диктатора "человеком слова", а "он всех бомбит.

Что говорят у Путина

После этих заявлений основной переговорщик Кремля с США Кирилл Дмитриев опубликовал сообщение в Twiter. Он отметил, что, мол, "конструктивный диалог между Россией и США всегда дает больше, чем устаревший, разрушительный язык давления".

По его мнению, "только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность".

При этом Дмитриев загадал Джо Байдена, вероятно, чтобы угодить Трампу.

"Ошибки и обман Байдена будут исправлены - мир заслуживает лучшего", - написал Дмитриев.

Он также продублировал свои предыдущие сообщения, в которых опубликовал результаты опроса, которые показывают, что 61% россиян считают, что Россия должна стремиться к дружеским отношениям с США.

Ранее мы писали о том, что Трамп планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить Украину и другие вопросы.

Также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сегодня должен встретиться с главой Пентагона. В частности, он обсудит с ним предложение, сделанное месяц назад, чтобы Германия получила разрешение на покупку двух систем ПВО Patriot для Украины.

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