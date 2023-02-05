Слова Путіна про "загрозу німецьких танків для Росії" не виправдовують війну, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "знову німецькі танки загрожуть Росії" виправдовують війну і не призведуть до її ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю канцлера виданню Bild .

Шольц заявив, що ці слова Путіна є частиною "серії незрозумілих історичних порівнянь", які президент РФ використовує для виправдання війни в Україні.

"Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України", - заявив він.

Водночас, Шольц впевнений, що надання західних танків не призведе до ескалації війни.

"Разом із союзниками ми даємо Україні бойові танки, щоб вони могли захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно координуючи це з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Цей спільний підхід запобігає ескалації війни", - сказав Шольц.