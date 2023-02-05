Слова Путина об "угрозе немецких танков для России" не оправдывают войну, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что "опять немецкие танки угрожают России" оправдывают войну и не приведут к ее эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера изданию Bild.
Шольц заявил, что эти слова Путина являются частью "серии непонятных исторических сравнений", которые президент РФ использует для оправдания войны в Украине.
"Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины", – заявил он.
В то же время Шольц уверен, что предоставление западных танков не приведет к эскалации войны.
"Вместе с союзниками мы даем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно координируя это с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Этот общий подход предотвращает эскалацию войны", - сказал Шольц.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на поставки танков Leopard украинским военным. Ему пригрезились "последователи Гитлера", которые будут воевать с РФ.
Как сообщалось ранее, Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.
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