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Слова Путина об "угрозе немецких танков для России" не оправдывают войну, - Шольц

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Германия, Воскресенье 05 февраля 2023 02:47
Слова Путина об "угрозе немецких танков для России" не оправдывают войну, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что "опять немецкие танки угрожают России" оправдывают войну и не приведут к ее эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера изданию Bild.

Шольц заявил, что эти слова Путина являются частью "серии непонятных исторических сравнений", которые президент РФ использует для оправдания войны в Украине.

"Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины", – заявил он.

В то же время Шольц уверен, что предоставление западных танков не приведет к эскалации войны.

"Вместе с союзниками мы даем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно координируя это с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Этот общий подход предотвращает эскалацию войны", - сказал Шольц.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на поставки танков Leopard украинским военным. Ему пригрезились "последователи Гитлера", которые будут воевать с РФ.

Как сообщалось ранее, Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.

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