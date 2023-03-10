У Слов'янську знову пролунав вибух

У п'ятницю, 10 березня, у Слов'янську (Донецька область) знову пролунав потужний вибух.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.
Нагадаємо, що сьогодні у Слов'янську вже лунали потужні вибухи.
Також російські окупанти у п'ятницю, 10 березня, масовано обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є поранений.
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