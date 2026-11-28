Нагадаємо, що російські війська регулярно атакують Слов’янськ на Донеччині та неодноразово завдавали ударів по житловій забудові міста.

Зокрема, вранці 11 жовтня 2026 року окупанти скинули на Слов’янськ три авіабомби, внаслідок чого було частково зруйновано дві багатоповерхівки та постраждали семеро людей.

Крім того, стратегічне значення Слов’янська та сусіднього Краматорська на Донеччині неодноразово акцентувалося на найвищому рівні.

Так, 22 жовтня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі передачі Слов’янська та Краматорська Росії бойові дії можуть просунутися далі - у сусідню область, зокрема до Павлограда і Дніпра.