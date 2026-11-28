Напомним, что российские войска регулярно атакуют Славянск в Донецкой области и неоднократно наносили удары по жилой застройке города.

В частности, утром 11 октября 2026 года оккупанты сбросили на Славянск три авиабомба, в результате чего были частично разрушены две многоэтажки и пострадали семь человек.

Кроме того, стратегическое значение Славянска и соседнего Краматорска в Донецкой области неоднократно акцентировалось на самом высоком уровне.

Так, 22 октября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае передачи Славянской и Краматорской России боевые действия могут продвинуться дальше - в соседнюю область, в частности в Павлоград и Днепр.