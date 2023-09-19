У Слов'янську затримали агента РФ, яка шпигунила за РСЗВ, які беруть участь у боях під Бахмутом

СБУ затримала у Слов’янську Донецької області інформаторку РФ. Вона з вікна власної оселі шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ, яка приймає участь у контрнаступі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу коригувальницю на Донеччині. Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари", - йдеться в повідомленні.
Агент шпигувала за РСЗВ, які беруть участь у боях під Бахмутом у контрнаступі ЗСУ (t.me/SBUkr)
Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які задіяні у контрнаступі під Бахмутом.
"Щоб відслідковувати переміщення українських військ, фігурантка облаштувала у власній квартирі своєрідний "спостережний пункт. Отриману інформацію передавала на один з прокремлівських Telegram-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб", - додали в СБУ.
Cпівробітники СБУ затримали зловмисницю. Їй загрожує до 8 років тюрми.
Як повідомлялось, СБУ затримала інформатора ФСБ, який збирав для ворога розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донецької області. Зокрема, пріоритетом були локації важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва на території Слов’янська. Крім того, СБУ затримала ворожого інформатора зі Слов'янська, який збирав для загарбників розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.
Нагадаємо, раніше співробітники СБУ нещодавно затримали адвоката-зрадника, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.
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