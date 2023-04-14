У Слов'янську з-під завалів дістали ще одну дитину, - ЗМІ

У Слов'янську з-під завалів житлового будинку, який сьогодні, 14 квітня атакували росіяни, дістали ще одну дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Донбас.Реалії ".

Варто зауважити, що до цього було відомо про одну дитину , яку врятували з-під обстріляного будинку. Вона загинула дорогою до лікарні.

Також правоохоронці додали, що внаслідок атаки окупантів загинула дворічна дитина.

У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що постраждалу дівчинку госпіталізували.

Більш детальних подробиць поки що не розкривають.

Кореспондент видання стверджує, що рятувальникам вдалося дістати ще одну дитину - дівчинку 14 років.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли житловий квартал Слов'янська. Станом на 19:50 відомо, що внаслідок удару ворога загинуло понад п'ять людей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. Він наголосив, що за такі дії буде справедлива відповідальність.

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