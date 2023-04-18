ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Слов'янську пролунали вибухи

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 01:31
В Слов'янську пролунали вибухи Фото: в Слов'янську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 18 квітня в Слов'янську (Донецька область) пролунали два вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.

Зазначається, що вибухи пролунали біля 1:25, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що 14 квітня, у Слов'янську пролунало щонайменше 13 вибухів.

До цього жителі також чули потужні вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука