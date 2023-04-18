В Слов'янську пролунали вибухи

В ніч на 18 квітня в Слов'янську (Донецька область) пролунали два вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна .

Зазначається, що вибухи пролунали біля 1:25, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що 14 квітня, у Слов'янську пролунало щонайменше 13 вибухів.

До цього жителі також чули потужні вибухи.

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