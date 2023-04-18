В Слов'янську пролунали вибухи
Фото: в Слов'янську пролунали вибухи (GettyImages)
В ніч на 18 квітня в Слов'янську (Донецька область) пролунали два вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.
Зазначається, що вибухи пролунали біля 1:25, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що 14 квітня, у Слов'янську пролунало щонайменше 13 вибухів.
До цього жителі також чули потужні вибухи.
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