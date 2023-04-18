В Славянске раздались взрывы

В ночь на 18 апреля в Славянске (Донецкая область) произошли два взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина .

Отмечается, что взрывы прогремели около 1:25, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

Напомним, что 14 апреля, в Славянске раздалось по меньшей мере 13 взрывов.

До этого жители также слышали мощные взрывы.

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