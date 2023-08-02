У Слов'янську пролунала серія гучних вибухів

У Слов'янську Донецької області пролунала серія гучних вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Наразі жодних офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Донеччині існує небезпека застосування балістичних ракет з боку окупантів.

Ситуація у Донецькій області

Донецька область із перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.

Нещодавно на Донеччині рятувальники потрапили під обстріл. Це сталося у Торецьку.

Крім того, 30 липня окупанти кілька разів били населеними пунктами регіону. В результаті атаки отримали поранення троє людей, серед яких - підліток.