У Слов'янську пролунала серія гучних вибухів
У Слов'янську Донецької області пролунала серія гучних вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 2 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
Наразі жодних офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Донеччині існує небезпека застосування балістичних ракет з боку окупантів.
Ситуація у Донецькій області
Донецька область із перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.
Нещодавно на Донеччині рятувальники потрапили під обстріл. Це сталося у Торецьку.
Крім того, 30 липня окупанти кілька разів били населеними пунктами регіону. В результаті атаки отримали поранення троє людей, серед яких - підліток.
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