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У Слов'янську продали пам'ятник Леніну: гроші спрямують на відновлення житла

Фото: у Слов'янську продали пам'ятник Леніну (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Іван Носальський

У Слов'янську (Донецька область) пам'ятник Леніну продали за майже 800 тисяч гривень. Отримані гроші витратять на відновлення житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Слов'янська Вадима Ляха у Facebook.

За його словами, пам'ятник зберігався на одному з комунальних підприємств міста.

"Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам'ятник вождеві світового пролетаріату продано за 747 446 гривень. Кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло", - розповів Лях.

Пам'ятник Леніну, який продали у Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща за літо прибрала 20 радянських пам'яток у рамках декомунізації.

Також ми писали, що у центрі Чернівців демонтували пам'ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі.

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Донецька областьЛенин