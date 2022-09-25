У Слов'янську продали пам'ятник Леніну: гроші спрямують на відновлення житла

У Слов'янську (Донецька область) пам'ятник Леніну продали за майже 800 тисяч гривень. Отримані гроші витратять на відновлення житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Слов'янська Вадима Ляха у Facebook .

Пам'ятник Леніну, який продали у Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)

"Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам'ятник вождеві світового пролетаріату продано за 747 446 гривень. Кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло", - розповів Лях.

За його словами, пам'ятник зберігався на одному з комунальних підприємств міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща за літо прибрала 20 радянських пам'яток у рамках декомунізації.

Також ми писали, що у центрі Чернівців демонтували пам'ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі.

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