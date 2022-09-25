В Славянске продали памятник Ленину: деньги направят на восстановление жилья
В Славянске (Донецкая область) памятник Ленину продали почти за 800 тысяч гривен. Полученные деньги потратят на восстановление жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Славянска Вадима Ляха в Facebook.
По его словам, памятник хранился на одном из коммунальных предприятий города.
"Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата продан за 747 446 гривен. Средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье", - рассказал Лях.
Памятник Ленину, который продали в Славянске (facebook.com/Vadymlyakh)
Напомним, ранее стало известно, что Польша за лето убрала 20 советских памятников в рамках декоммунизации.
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