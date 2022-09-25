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В Славянске продали памятник Ленину: деньги направят на восстановление жилья

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Славянск, Воскресенье 25 сентября 2022 18:31
В Славянске продали памятник Ленину: деньги направят на восстановление жилья Фото: в Славянске продали памятник Ленину (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Иван Носальский

В Славянске (Донецкая область) памятник Ленину продали почти за 800 тысяч гривен. Полученные деньги потратят на восстановление жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Славянска Вадима Ляха в Facebook.

По его словам, памятник хранился на одном из коммунальных предприятий города.

"Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата продан за 747 446 гривен. Средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье", - рассказал Лях.

Памятник Ленину, который продали в Славянске (facebook.com/Vadymlyakh)

Напомним, ранее стало известно, что Польша за лето убрала 20 советских памятников в рамках декоммунизации.

Также мы писали, что в центре Черновцов демонтировали памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади.

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