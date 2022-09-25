В Славянске продали памятник Ленину: деньги направят на восстановление жилья

В Славянске (Донецкая область) памятник Ленину продали почти за 800 тысяч гривен. Полученные деньги потратят на восстановление жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Славянска Вадима Ляха в Facebook .

Памятник Ленину, который продали в Славянске (facebook.com/Vadymlyakh)

"Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата продан за 747 446 гривен. Средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье", - рассказал Лях.

По его словам, памятник хранился на одном из коммунальных предприятий города.

Напомним, ранее стало известно, что Польша за лето убрала 20 советских памятников в рамках декоммунизации.

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