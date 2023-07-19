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Slotoking та Superhumans Center об'єднали зусилля для надання допомоги героям війни

 

Українське ліцензійне онлайн-казино Slotoking (ТОВ Слотс Ю.Ей.) та Superhumans Center підписали меморандум про співпрацю, спрямовану на відновлення військових, які зазнали важких травм під час війни.

В рамках цього довгострокового партнерства Slotoking протягом року передасть 40 000 000 гривень власних коштів на реабілітацію захисників України. Перші 4 000 000 гривень вже були перераховані одразу після підписання меморандуму.

Війна залишає невимовно болючий слід у житті багатьох військових. Тому їх реабілітація має бути невід'ємною частиною процесу відновлення та повернення до повноцінного життя. Цей меморандум про співпрацю є своєрідним символом вдячності нашим військовим. Він підкреслює велике значення допомоги та підтримки для тих, хто віддав свої сили та здоров'я на захист нашої країни.

Head of Brand Slotoking Олександр Машинцев: "Враховуючи те, що ми можемо жити та працювати завдяки невтомним зусиллям тих, хто стоїть на передовій ― ми як соціально відповідальний бізнес не можемо залишатися осторонь.

Наша допомога направлена на ту частину війни, яка часто залишається поза медіапростором ― медичну реабілітацію, психологічну підтримку та соціальну адаптацію військових, які зазнали травм під час війни.

Ми раді бути частиною такого проєкту та допомогти нашим військовим повернутися до повноцінного життя, яке у них відібрала війна".

Superhumans Center — це сучасна, спеціалізована клініка, яка займається безоплатним протезуванням, реконструктивною хірургією, реабілітацією та психологічним супроводом військових і цивільних, постраждалих внаслідок війни.

Завдяки співпраці Slotoking і Superhumans Center ще більше постраждалих військових зможуть повернутися до активного руху та життя.

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