RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Slotoking и Superhumans Center объединили усилия по оказанию помощи героям войны

 

Украинское лицензионное онлайн-казино Slotoking (ООО Слотс Ю.Эй.) и Superhumans Center подписали меморандум о сотрудничестве, направленном на восстановление военных, которые получили тяжелые травмы во время войны.

В рамках этого долгосрочного партнерства Slotoking в течение года передаст 40 000 000 гривен собственных средств на реабилитацию защитников Украины. Первые 4 000 000 гривен уже были перечислены сразу после подписания меморандума.

Война оставляет невыразимо болезненный след в жизни многих военных. Поэтому их реабилитация должна быть неотъемлемой частью процесса восстановления и возвращения к полноценной жизни. Этот меморандум о сотрудничестве является своеобразным символом благодарности нашим военным. Он подчеркивает большое значение помощи и поддержки для тех, кто отдал свои силы и здоровье для защиты нашей страны.

Head of Brand Slotoking Александр Машинцев: "Учитывая то, что мы можем жить и работать благодаря неутомимым усилиям тех, кто стоит на передовой, мы как социально ответственный бизнес не можем оставаться в стороне.

Наша помощь направлена на ту часть войны, которая часто остается вне медиапространства – медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку и социальную адаптацию военных, которые получили травмы во время войны.

Мы рады быть частью такого проекта и помочь нашим военным вернуться к полноценной жизни, которую у них отняла война".

Superhumans Center — это современная, специализированная клиника, которая занимается бесплатным протезированием, реконструктивной хирургией, реабилитацией и психологическим сопровождением военных и гражданских, пострадавших в результате войны.

Благодаря сотрудничеству Slotoking и Superhumans Center, еще больше пострадавших военных смогут вернуться к активному движению и жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News