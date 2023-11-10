slotoking розповів про ідейний та креативний бік створення РК "Шукаємо 11 королів"

Згідно з її концептом, на сайті запустили 6-тижневий турнір з різноманітними змаганнями: роздача бонусів, змагання за результатами, колесо Фортуни з призами, перегони, подарункові бокси, турнір по балах.

Окрім цього, за підсумком 6-ти тижнів буде сформовано таблицю лідерів на 1500 місць, в якій перші 11 учасників з найкращими результатами і стануть Королями. Вони отримають особливу позначку у своєму ігровому профілі, а також особливі призи.

За ідейну основу всієї рекламної кампанії були взяті роздуми про те, як би виглядало середньостатистичне середньовічне королівство, якби ним правило 11 королів. Історії відомі випадки створення уній (правління двох монархів), тріумвіратів (правління трьох монархів), але щоб більше - ніколи.

Дана ідея була розроблена командою слотокінг разом з креативною агенцією “Shots”, з якою вони співпрацювали над попередніми кампаніями. За організацію знімального процесу відповідала компанія “Limelite”.

В новому рекламному ролику головні герої уявляють себе жителями королівства з потужною монархією з 11-ти королів та королев. Через його призму креативна команда вирішила показати як комічно це виглядало б, якби існувало колись насправді.





При підготовці до зйомок перед командою постала нелегка задача: знайти локацію, в якій можна було б відтворити дану історичну епоху. Основною проблемою стало те, що місце для зйомок мало знаходитись в межах Києва, оскільки напружений знімальний графік не дозволяв обрати більш далекі локації. Після декількох днів скаутингу було вирішено, що найкращим варіантом, який відповідав би більшості критеріїв, стала Київська фортеця, а саме її частина, більш відома під назвою "Косий капонір".

Проте для подібного роду ідей знайти локацію - недостатньо. Для того, щоб передати весь антураж епохи Середньовіччя, креативній команді необхідно було також оживити цю локацію. Так, на території Київської фортеці був побудований середньовічний ринок із прилавками з різноманітними товарами та худобою - курами, гусями, кіньми. У зйомках брала участь велика кількість акторів, для яких шукали вбрання у студіях та театрах по всій Україні.

А в якості королівської карети, яку запаркували посеред ринку була використана справжня карета XVIII століття.

Останні штрихи було доповнено за допомогою комп'ютерної графіки - на цей процес йшов понад місяць.

Ролик, створений креативною командою слотокінг в рамках рекламної кампанії “Шукаємо 11 королів” - ще один приклад надзвичайно високого рівня відеовиробництва в Україні. Більш того, зйомки рекламних кампаній на території України популярні й серед багатьох світових брендів - Apple, BMW, Lacoste, Nike, Google, Mercedes та інші - цей перелік може бути дуже довгим.

Враховуючи це, особливо цікаво спостерігати за подальшим розвитком сфери відеовиробництва в Україні.

Рекламна кампанія "Шукаємо 11 королів" триває з 02.10 по 12.11.2023.

З деталями та правилами участі можна ознайомитись на сайті slotoking.ua.



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