slotoking рассказал об идейной и креативной стороне создания ЖК "Ищем 11 королей"

Согласно ее концепту, на сайте запустили 6-недельный турнир с разнообразными соревнованиями: раздача бонусов, соревнование по результатам, колесо Фортуны с призами, гонки, подарочные боксы, турнир по баллам.

Кроме этого, по итогам 6 недель будет сформирована таблица лидеров на 1500 мест, в которой первые 11 участников с лучшими результатами и станут Королями. Они получат особую отметку в своем игровом профиле, а также особые призы.

За идейную основу всей рекламной кампании были взяты размышления о том, как выглядело бы среднестатистическое средневековое королевство, если бы им правило 11 королей. Истории известны случаи создания уний (правления двух монархов), триумвиратов (правления трех монархов), но чтобы больше – никогда.

Данная идея была разработана командой слотокинг вместе с креативным агентством "Shots", с которым они сотрудничали над предыдущими кампаниями. За организацию съемочного процесса отвечала компания "Limelite".

В новом рекламном ролике главные герои представляют себя жителями королевства с мощной монархией из 11 королей и королев. Через его призму креативная команда решила показать как комично это выглядело бы, если бы существовало на самом деле.

При подготовке к съемкам перед командой встала нелегкая задача: найти локацию, в которой можно было бы воспроизвести данную историческую эпоху. Основной проблемой стало то, что место для съемок должно было находиться в пределах Киева, поскольку напряженный съемочный график не позволял выбрать более далекие локации. После нескольких дней скаутинга было решено, что лучшим вариантом, который бы соответствовал большинству критериев, стала Киевская крепость, а именно ее часть, более известная под названием "Косый капонир".

Однако для подобного рода идей найти локацию – недостаточно. Для того чтобы передать весь антураж эпохи Средневековья, креативной команде необходимо было также оживить эту локацию. Так, на территории Киевской крепости был построен средневековый рынок с прилавками с разнообразными товарами и скотом – курами, гусями, лошадьми. В съемках участвовало большое количество актеров, для которых искали наряды в студиях и театрах по всей Украине.

А в качестве королевской кареты, запаркованной посреди рынка была использована настоящая карета XVIII века.

Последние штрихи были дополнены с помощью компьютерной графики – на этот процесс шел более месяца.

Ролик, созданный креативной командой слотокинг в рамках рекламной кампании "Ищем 11 королей" - еще один пример высокого уровня видеопроизводства в Украине. Более того, съемки рекламных кампаний на территории Украины популярны и среди многих мировых брендов – Apple, BMW, Lacoste, Nike, Google, Mercedes и другие – этот список может быть очень длинным.

Учитывая это, особенно интересно наблюдать за дальнейшим развитием сферы видеопроизводства в Украине.

Рекламная кампания "Ищем 11 королей" продолжается с 02.10 по 12.11.2023.

С деталями и правилами участия можно ознакомиться на сайте slotoking.ua .



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