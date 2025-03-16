Слот програв всі кубкові турніри сезону: "Ліверпуль" подарував "Ньюкаслу" перший трофей за 70 років (відео)

Без п'яти хвилин чемпіон Англії "Ліверпуль" сенсаційно поступився у фіналі Кубка ліги "Ньюкаслу". Для "сорок" це перший трофей за 70 років. "Червоні" провалили третє кубкове змагання за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Кубок ліги-2024/25, фінал

"Ліверпуль" – "Ньюкасл" – 1:2

Голи: К'єза, 90+6 – Берн, 45+1, Ісак, 53

Не щастить Арне Слоту з кубковими турнірами. Принаймні на чолі "Ліверпуля". Нідерландець очолив англійський гранд на початку сезону і вже програв з ним третє змагання на виліт. Причому, протягом місяця з "хвостиком".

Спочатку 9 лютого в Кубку Англії "червоні" несподівано поступилися аутсайдеру Чемпіошипа – "Плімут Аргайл" нашого Максима Таловєрова.

Потім прийшло фіаско в Лізі чемпіонів. Причому на ліговому етапі – своєрідному аналогу регулярного чемпіонату – "Ліверпуль" був майже бездоганним. А от перша стадія плей-офф завершилась фатально. Поразка в серії пенальті драматичного протистояння с французьким ПСЖ датується 11 березня.

А ще через п'ять днів новий удар – від "Ньюкасла" у фіналі Кубка ліги.

У вирішальному матчі "Ньюкасл" з перших хвилин виглядав більш організовано та енергійно. "Сороки" впевнено накривали суперника високим пресингом, активно використовували стандарти та неодноразово загрожували воротам "Ліверпуля".

Зрештою, вони реалізували свою перевагу, забивши гол перед самою перервою – Берн головою замкнув навіс Тріпп'єра з кутового. На старті другого тайму "Ньюкасл" забив вдруге і знову після кутового: Ісак відправив м’яч у сітку після скидки Мерфі, але взяття воріт скасували через офсайд. Втім, уже за хвилину швед виправився, забивши з гри, і подвоїв перевагу своєї команди. Він же міг поставити крапку в матчі, проте після прострілу Барнса не зумів переграти Келлехера впритул.

"Ліверпуль" отримав свій шанс у компенсований час – свіжі Елліотт і К'єза організували гол престижу. Проте на фінальний штурм сил та часу вже не вистачило.

"Сороки" вистояли та вперше в історії завоювали Кубок ліги, здобувши свій перший внутрішній трофей за 70 років. Востаннє "Ньюкасл" тріумфував ще в Кубку Англії-1955. Видатне досягнення для команди Едді Хау, яка паралельно веде боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів.

"Ліверпулю" ж тепер залишається втримати в руках солідну перевагу в АПЛ, де він наразі випереджає лондонський "Арсенал" на 12 очок. Відрив солідний, але поки ще не критичний. Тому й тут ще все може статися.

Тріумф "Ньюкасла" (фото: x.com/NUFC)