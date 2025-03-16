Слот проиграл все кубковые турниры сезона: "Ливерпуль" подарил "Ньюкаслу" первый трофей за 70 лет (видео)

Без пяти минут чемпион Англии "Ливерпуль" сенсационно уступил в финале Кубка лиги "Ньюкаслу". Для "сорок" это первый трофей за 70 лет. "Красные" провалили третье кубковое соревнование за месяц.

Англия, Кубок лиги-2024/25, финал

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 1:2

Голы: Кьеза, 90+6 - Берн, 45+1, Исак, 53

Не везет Арне Слоту с кубковыми турнирами. По крайней мере во главе "Ливерпуля". Нидерландец возглавил английский гранд в начале сезона и уже проиграл с ним третье соревнование на вылет. Причем, в течение месяца с "хвостиком".

Сначала 9 февраля в Кубке Англии "красные" неожиданно уступили аутсайдеру Чемпиошипа - "Плимут Аргайл" нашего Максима Таловерова.

Затем пришло фиаско в Лиге чемпионов. Причем на лиговом этапе - своеобразном аналоге регулярного чемпионата - "Ливерпуль" был почти безупречным. А вот первая стадия плей-офф завершилась фатально. Поражение в серии пенальти драматического противостояния с французским ПСЖ датируется 11 марта.

А еще через пять дней новый удар - от "Нюкасла" в финале Кубка лиги.

В решающем матче "Ньюкасл" с первых минут выглядел более целостно и интересно. "Сороки" заметно активнее прессинговали, регулярно зарабатывали стандарты и создавали на них остроту.

В итоге открыли счет, забив "Ливерпулю" в раздевалку. Берн замкнул подачу Триппьера с очередного углового. Сразу после возобновления игры второй мяч, и снова после углового, в сетку отправил Исак, но гол отменили из-за офсайда. Впрочем, через минуту шведский бомбардир забил снова теперь уже с игры - замкнул скидку Мерфи и укрепил преимущество "Ньюкасла". Он же мог на экваторе тайма похоронить "Ливерпуль", но после прострела Барнса не сумел из вратарской прошить Келлехера.

В итоге шанс у "красных" остался, но разыграли свои козыри они лишь в компенсированное время - вышедшие на замены Эллиотт и Кьеза соорудили ответный гол. Однако на второй мяч уже не было ни сил, ни времени.

"Сороки" дотерпели и впервые завоевали Кубок лиги. Это первый внутренний трофей клуба за 70 лет. Последний раз "Ньюкасл" триумфовал в Кубке Англии в 1955 году. Очень серьезное достижение для команды Эдди Хау, которая в чемпионате отчаянно борется и за место в Лиге чемпионов.

"Ливерпулю" же теперь остается удержать в руках солидное преимущество в АПЛ, где он сейчас опережает лондонский "Арсенал" на 12 очков. Отрыв солидный, но пока еще не критический. Поэтому и здесь еще все может произойти.

Триумф "Ньюкасла" (фото: x.com/NUFC)