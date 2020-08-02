Сломал шлагбаум на Гидропарке: полиция задержала вандала

Ночью 2 августа в Киеве нетрезвый мужчина повредил автоматическую систему пропуска на Трухановский остров в Киеве. Правоохранители разыскали и задержали вандала.

Об этом сообщает полиция Киева.

По данным полиции, вандал сломал шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства на пункте въезда на Трухановский остров. Нарушителя правоохранители задержали на месте происшествия.

Вандалом оказался ранее судимый за хулиганские действия житель Киевской области.

"Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в январе вблизи села Верхрата в Польше неизвестные вандалы уничтожили таблицу с могилы воинов Украинской повстанческой армии.