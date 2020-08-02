Зламав шлагбаум на Гідропарку: поліція затримала вандала

Вночі 2 серпня у Києві нетверезий чоловік пошкодив автоматичну систему пропуску на Труханівський острів у Києві. Правоохоронці розшукали та затримали вандала.

Про це повідомляє поліція Києва.

За даними поліції, вандал зламав шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби на пункті в'їзду на Труханівський острів. Порушника правоохоронці затримали на місці події.

Вандалом виявився раніше судимий за хуліганські дії мешканець Київської області.

"Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості та вважає, що вони встановлені незаконно", - розповіли в поліції.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

Нагадаємо, у січні поблизу села Верхрати у Польщі невідомі вандали знищили таблицю з могили воїнів Української повстанської армії.