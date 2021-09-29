ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Слобожанском завершается строительство бассейна

Новина українською →
Днепр, Среда 29 сентября 2021 15:12
В Слобожанском завершается строительство бассейна Фото: в Слобожанском завершается строительство бассейна (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Слобожанском Днепропетровской области вышло на финишную прямую строительство современного бассейна для детей и взрослых, который возводят по программе президента "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Все больше спортивных объектов появляется на карте области. Сразу три бассейна возводим "с нуля" для жителей Днепропетровщины. В Кривом Роге, Никополе, Слобожанском. Стильных, технологических, энергоэффективных", - отметил Резниченко.

Бассейн в Слобожанском станет дополнением к новому спорткомплексу и будет полностью повторять его по дизайну. Сейчас подрядчики работают над утеплением и декорированием фасада. В активной фазе и внутренняя отделка.

Внутри предусмотрены раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха, два спортивных зала. На первом этаже - фитнес кафе. На втором - взрослый 25-метровый и детский 10-метровый бассейны. На третьем - места для зрителей. Детский бассейн уже выдержал первую проверку водой, согласно которой стоял наполненным целую неделю.

В Слобожанском завершается строительство бассейна

"Смогут заниматься как профессионалы, так и новички. А еще учли потребности людей с инвалидностью. Движемся строго по графику. Можно сказать, что вышли на финишную прямую", - рассказал генподрядчик Владимир Кононов.

Как отмечается, для людей с инвалидностью заказали итальянские гидравлические подъемники, на которых легко можно будет спускаться в воду.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Кривом Роге построят 25-метровый бассейн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
В Кабмине отрицают, что Украина не соответствует критериям безвиза с ЕС
В Кабмине отрицают, что Украина не соответствует критериям безвиза с ЕС
DAILY
"Зеленый путь". Смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС
Вадим ДобровольскийРуководитель проекта "Авто" "Зеленый путь". Смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС